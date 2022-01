Icardi alla Juventus, argentino allo scoperto: ‘messaggio’ social

La Juventus prosegue la caccia ad un nuovo bomber: novità importanti sul possibile colpo Icardi dal PSG nel calciomercato invernale

Il 2022 della Juventus è iniziato con un pari, non senza polemiche, all’Allianz Stadium contro il Napoli. Adesso per i bianconeri è però tempo di pensare alle prossime operazioni di calciomercato che, già a gennaio, possono regalare non poche novità a Massimiliano Allegri. In tal senso, una delle priorità per la rosa bianconera resta la firma di un nuovo centravanti. Morata non ha pienamente convinto e nonostante le rassicurazioni dell’allenatore della Juventus, resta tra i nomi in cima alla lista di Xavi al Barcellona. Ecco perchè quello di Mauro Icardi rimane uno dei profili che ormai da anni affolla i pensieri dei dirigenti bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, finalmente Donnarumma: triangolo per il futuro tra i pali

L’ex capitano dell’Inter, è ormai chiaro, a Parigi rappresenta solo una riserva di lusso, visto il grande affollamento nel reparto avanzato di Mauricio Pochettino. 20 presenze e 5 reti per l’argentino, in soli 928′, con la maglia del PSG in questa stagione. Numeri tutt’altro che esaltanti ma la Juventus rimane vigile alla finestra. Da questo punto di vista, però, la società torinese rischia di vedere una sorpresa tutt’altro che dolce per quanto riguarda il destino del bomber sudamericano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Cristiano Ronaldo in rotta con Rangnick: c’è anche la Juventus

Juventus, Allegri e il colpo Icardi: svolta improvvisa

Nelle ultime ore, su Instagram, Icardi ha condiviso una story, pubblicata dal PSG, nella quale esattamente un anno dopo festeggia il 6-1 al Saint-Etienne che lo vide protagonista con una splendida tripletta ed un assist a Mbappè.

Un chiaro segnale, pare, della voglia di Icardi di provarsi a rilanciare in un club al quale è evidentemente ancora molto legato, nonostante lo scarso minutaggio accumulato negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE >>>Lo vogliono subito, 60 milioni sul piatto: Juventus tagliata fuori

Il PSG non sembrerebbe disposto a cedere Icardi in prestito con diritto di riscatto, come auspicherebbe la Juventus: lo stesso Icardi, inoltre, accoglierebbe l’addio solo con la certezza che sia definitivo.