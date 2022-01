Il big arriva gratis, non solo Juve e Inter: pericolo dalla Spagna

Cresce la concorrenza per il big che si libererà a zero: Juventus ed Inter avvisate, ecco il top club dalla Spagna

Poco più di due settimane e la sessione invernale di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti. Sono attesi giorni caldissimi per i club che, in vista della seconda parte della stagione, guardano con interesse a rinforzi in ogni settore del campo. È il caso di Juventus ed Inter che, dopo essersi affrontate nella finale di Supercoppa vinta poi dagli uomini di Simone Inzaghi, possono tornare a rivaleggiare anche lontano dal rettangolo verde. Arrivano dalla Spagna, infatti, novità importanti per uno dei nomi che ha maggiormente affollati i pensieri delle dirigenze dei due club di Serie A, sebbene per la prossima estate.

Secondo quanto riferisce il portale iberico ‘Fichajes.com’, il Barcellona avrebbe tutta l’intenzione di continuare a pianificare colpi di spessore a costi contenuti. In tal senso, uno dei nomi finiti al centro delle attenzioni dei dirigenti blaugrana è Andrea Christensen, lontano dal rinnovo con il Chelsea dal quale si libererà a zero tra sei mesi.

Il Barcellona accelera: Juve e Inter ko

Il difensore danese, al quale ha pensato anche il Milan dopo l’infortunio di Kjaer, è entrato prepotentemente nelle mire di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Una concorrenza spietata, dunque, per l’ex centrale del Brondby che in questa stagione con la squadra di Tuchel ha collezionato 21 presenze segnando 2 reti e firmando 1 assist vincente, con Inter e soprattutto Juventus in primissima fila per il suo acquisto.

La società catalana vorrebbe porre il piede sull’acceleratore beffando la concorrenza e regalando a Xavi un nuovo colpo a costo zero.

Juventus, Inter e Milan sono dunque avvisate: il futuro di Christensen sarà lontano da Londra ma la Serie A rischia di rimanere solo un miraggio nel futuro del 25enne danese.