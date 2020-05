Calciomercato Inter, affare fatto ma Conte trema | Rilancio clamoroso

L’Inter si avvicina a mettere a segno il primo colpo di mercato: ad intralciare l’operazione spuntano i cugini del Milan che rilanciano per l’obiettivo

La Serie A prova a tornare in campo per terminare la stagione, anche se la strada sembrerebbe ancora lunga. Nel frattempo, le squadre italiane iniziano a lavorare al calciomercato estivo. L’Inter, sembrerebbe vicina al primo colpo di mercato della stagione, ma spunta un nuovo ostacolo. Il Milan si inserisce nella trattativa e rilancia.

Calciomercato Inter, Mertens vicinissimo: ma spunta il rilancio del Milan

La prossima finestra di calciomercato estiva inizia già ad entrare nel vivo. Sembrerebbe ormai vicinissimo il primo acquisto per la prossima dell’Inter. Infatti, l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, sarebbe vicinissimo ad accettare l’offerta dei nerazzurri, che proporrebbero un biennale da 5 milioni a stagione. L’affare, che porterebbe il giocatore ad arrivare a parametro zero, sembrerebbe in dirittura d’arrivo, ma dalla Spagna arriva la clamorosa notizia di un rilancio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, ad intromettersi nella trattativa sarebbe spuntato il Milan. I rossoneri starebbero provando l’ultimo assalto al calciatore belga, proponendo un contratto di quattro anni a 4.5 milioni di euro a stagione.

Nonostante il rilancio della società milanista, il calciatore del Napoli dovrebbe comunque preferire la Milano nerazzurra come prossima destinazione per la sua carriera. Il tentativo del Milan quindi, difficilmente riuscirà ad andare a buon fine e a convincere Dries Mertens a sposare il progetto milanista piuttosto che quello che lo porterebbe alla corte di Antonio Conte.

