Calciomercato Juventus, cessione da 50 milioni | Ecco il colpo top!

La Juventus è pronta al sacrificio per incassare 50 milioni e portare a Torino il nuovo compagno d’attacco di Ronaldo: ecco l’erede di Higuain

Domani sera, all’Allianz Stadium, la sfida scudetto contro la Lazio. Un incontro che potrebbe consolidare la vetta bianconera affondo definitivamente la banda di Inzaghi, in calo nelle ultime settimane. Dal campo al calciomercato, riflessioni in corso sul futuro attacco della Juventus 2020/21. Paratici prepara una cessione illustre per finanziare il super colpo in attacco: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa finanzia il post Higuain: i dettagli

Dopo un’annata tutt’altro che straordinaria, le strade di Douglas Costa e della Juventus sarebbero vicine a separarsi. L’esterno brasiliano piace a Manchester City e Psg in primis, con Guardiola e Leonardo pronti a scommettere sull’ex Shakhtar Donetsk per la prossima stagione. Il talento verdeoro, in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’, dovrebbe fruttare circa 50 milioni di euro. Cifra che in casa Juventus hanno già in mente di reinvestire per il prossimo colpo in attacco che rimpiazzerà il partente Higuain.

Secondo ‘Calciomercato.it’, il nome caldo per il prossimo partner di Ronaldo potrebbe essere quello di Raul Jimenez, sorpresa del Wolverhampton. Il messicano è attratto dal progetto bianconero, con la società torinese che potrebbe sfruttare gli eccellenti rapporti con Jorge Mendes, agente di Ronaldo molto vicino al club inglese. Jimenez in stagione ha siglato 26 reti, con 10 assist in 51 presenze con i ‘Wolves’. Ecco quindi che la punta 29enne balzerebbe in cima alla lista di Paratici per sostituire il ‘Pipita’.

Restano in coda i soliti Milik, Dzeko e Lacazette ma l’attaccante classe ’91 parrebbe in vantaggio su tutti. Situazione in divenire, la Juventus prosegue la caccia al colpo in attacco: Jimenez è il prescelto per sostituire il ‘Pipita’.

