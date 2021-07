Il calciomercato nerazzurro può vedere l’addio di Marcelo Brozovic: scambio con il top club, niente Juventus

L’Inter, seppur con numerosi cambiamenti, ha intenzione di ripetersi dopo la trionfale cavalcata agli ordini di Conte che ha portato al 19esimo scudetto della storia nerazzurra. Adesso la palla passa a Simone Inzaghi che, salutato Hakimi finito al PSG e accolto a parametro zero Hakan Calhanoglu, valuta i prossimi colpi di calciomercato. In bilico vi è uno dei pilastri della squadra campione d’Italia, quel Marcelo Brozovic già accostato a diversi top club ed in scadenza tra meno di un anno. I discorsi per il rinnovo del talento croato vanno avanti ma le possibilità che l’entourage del calciatore e la società meneghina non trovino la quadra sono concrete e accelerebbero l’addio, già durante l’estate. Ecco che il nazionale croato può finire in un inatteso scambio con il top club tedesco in uno scenario che, a conti fatti, befferebbe la Juventus di Allegri: ecco cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intreccio con la Juventus | Sgarbo per l’attaccante

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio con il Napoli | Scambio in difesa!

Calciomercato Inter, scambio con il Bayern: addio Brozovic

È il Bayern Monaco ad essere particolarmente attento al destino di Brozovic che, senza rinnovo, sarebbe valutato circa 20 milioni. All’orizzonte la possibilità di uno scambio, alla pari, con un vecchio obiettivo della Juventus: Corentin Tolisso.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Come Brozovic, anche il centrocampista francese è in scadenza il 30 giugno 2022 e, non rientrando nei progetti futuri del club bavarese, può dire subito addio con la medesima valutazione del cartellino del giocatore nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘rottura’ e addio | Il big vuole solo l’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, bomber via dalla Serie A | Juventus e Inter ko

Uno scambio che accontenterebbe tutti, sia l’Inter che il Bayern Monaco accoglierebbero forze fresce, mentre ne uscirebbe con le ossa rotte la Juventus che punta Tolisso ormai da tempo.