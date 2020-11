Calciomercato Juventus, rinnovo lontano | Colpo galactico!

Novità importanti per il super colpo inseguito da alcune settimane da Paratici: Juventus alla finestra

La sosta delle nazionali per ricaricare le batterie dopo il pari-beffa contro la Lazio. La Juventus guarda al futuro, con le prossime sessioni di calciomercato che torneranno ad avvicinare un top player in scadenza. Paratici prova a rimanere in scia per il big, sempre più lontano dal rinnovo: i dettagli.

Calciomercato, super colpo Juventus: il big non rinnova

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il rinnovo contrattuale di Sergio Ramos con il Real Madrid sarebbe tutt’altro che vicino. Il capitano delle ‘Merengues’, in scadenza il prossimo giugno, chiede un corposo aumento per prolungare e verosimilmente chiudere la carriera con i ‘Blancos’.

Nonostante iniziali titubanze, Perez sembrerebbe aver deciso di accontentare il difensore spagnolo sulla durata (biennale) del rinnovo. Non sull’aumento dell’ingaggio, tutt’altro che scontato e che al momento allontana Ramos dal Real.

Alla finestra restano il Psg, l’Inter Miami di Beckham in MLS ma anche la Juventus che monitora a distanza la situazione del 34enne. La volontà di Ramos è, tuttavia, chiara: vuole chiudere la carriera a Madrid, per il momento però il prolungamento resta lontano.

