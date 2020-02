Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Il Barcellona punta anche loro

Il Barcellona va all’assalto di Lautaro Martinez per rinforzare il proprio attacco, ma i blaugrana puntano anche due top player dell’Inter.

Il Barcellona va all’assalto di Lautaro Martinez per rinforzare il proprio attacco, ma i blaugrana puntano anche due top player dell’Inter. La squadra di Milano infatti potrebbe vedere i propri gioielli andar via con il club spagnolo che li avrebbe puntati, andando così a “togliere” al club italiano i propri pilastri. Insomma, operazione di mercato che se andasse a segno, aprirebbe a nuovi e inaspettati scenari. Ecco quindi cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, il triplo addio

Il Barcellona da tempo fa la corte al forte Lautaro Martinez, e potrebbe ben presto portarlo in Spagna. Col benestare anche del Real Madrid che sta provando negli ultimi giorni ad inserirsi all’interno della trattativa per convincere l’argentino e la società italiana a farlo sbarcare a Madrid, anziché in Catalogna. Un inversione di marcia che difficilmente si capitalizzerà siccome da tempo Valverde e la società del Barcellona lavorano al gran colpo per assicurarsi un attaccante di assoluto talento per poter formare con Messi una coppia inarrestabile in attacco.

Calciomercato Inter, Lautaro non è l’unico ad andar via

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, il Barcellona non si starebbe solo muovendo per l’attaccante argentino, bensì anche per acquistare Skriniar e Sensi. In particolar modo per il primo potrebbe aprirsi una nuova asta con il Real Madrid che avrebbe messo sul piatto Modric in uno scambio clamoroso per assicurarsi il centrale ex Sampdoria.

Insomma, per il Barcellona c’è una strada tortuosa per arrivare al centrocampista ed il difensore, che naturalmente hanno dietro di loro numerose squadre che vorrebbero assicurarsene le prestazioni. Di conseguenza dovrà lavorare la dirigenza blaugrana mentre il Real Madrid al momento è in svantaggio, nonostante potrebbe esserci un ribaltamento di fronte. Insomma, trattativa tutta da scrivere con Lautaro sicuramente in cima ai pensieri delle due squadre.

G.S.