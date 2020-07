Calciomercato Inter, Conte in Premier col ‘fedelissimo’ | Scenario clamoroso

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere una profonda rifondazione durante l’estate, a partire da Antonio Conte che potrebbe dire addio ai colori nerazzurri

Calciomercato Inter, addio Conte: destinazione a sorpresa per l’ex Ct

Un’ipotesi che rischia di prendere corpo sempre di più, giorno dopo giorno. Le strade di Antonio Conte e dell’Inter potrebbero separarsi dopo una sola stagione. I deludenti risultati in campionato e coppa Italia spingerebbero l’ex Ct a cambiare aria. A rivelare l’ipotesi è ‘Il Corriere dello Sport‘ che rilancia quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Conte. Futuro in Premier League, una nuova chance dopo l’esperienza al Chelsea.

Resta questa la pista più calda per l’attuale allenatore dell’Inter che potrebbe lasciare la panchina nerazzurra, magari ad uno dei nomi maggiormente ventilati come quelli di Massimiliano Allegri. Conte, dunque, non graverebbe sulle casse nerazzurre con Marotta che punterebbe un nuovo top in panchina. Conte, però, si muoverebbe verso l’Inghilterra con la ferma intenzione di portare con sè uno dei suoi pupilli: Romelu Lukaku.

Il belga potrebbe seguire l’allenatore leccese nella sua nuova avventura, come primissimo colpo per il prossimo anno. L’ex United potrebbe partire per non meno di 70-80 milioni di euro. Conte dunque prepara l’addio: Premier League e Lukaku i suoi desideri.

